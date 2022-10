Disgustosi, sgradevoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disgustosi, sgradevoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Disgustosi, sgradevoli

Anni non sono in grado di reagire agli odori che gli adulti definiscono “disgustosi”, come ad esempio l'odore di feci o di sudore. una ricerca[quale] afferma...

L'orrendo blasone è un film muto del 1914 diretto da amleto palermi. l'orrendo blasone, su cinedatabase, rivista del cinematografo. (en) l'orrendo blasone...