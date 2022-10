Controlla la Saipem - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Controlla la Saipem. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ENI

Significato/Curiosita : Controlla la saipem

saipem s.p.a. è una società per azioni costituita nel 1956 e operante nel settore della prestazione di servizi per il settore dell'energia e delle infrastrutture...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi eni (disambigua). eni s.p.a., originariamente acronimo di ente nazionale idrocarburi, è un'azienda... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

