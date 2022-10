Confonde alcuni colori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confonde alcuni colori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DALTONICO

Significato/Curiosita : Confonde alcuni colori

Quest'ultima lontano da lei, col solo risultato che il ragazzo, fabio, le confonde per errore e le getta dell'acido in volto sfregiandola completamente. dopo...

La discromatopsia è un difetto alla vista di alcuni colori, ovvero un'inabilità a percepire i colori, del tutto o in parte. è un difetto del cromosoma... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con confonde; alcuni; colori; Si confonde col dittongo; Offuscare, confonde re; C è chi lo confonde col dittongo; Si prende quando ci si confonde ; L alto rischio di alcuni giochi; Le ali non adatte al volo di alcuni insetti; Prima della cottura di alcuni legumi e cereali; alcuni libri voluminosi vengono definiti così; Contiene i colori del pittore; Mostra sette colori ; Hanno un colori to scuro; Sistema di TV a colori che era usato in Francia; Cerca nelle Definizioni