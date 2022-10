È composta dal Portogallo e dalla Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È composta dal Portogallo e dalla Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : PENISOLA IBERICA

Significato/Curiosita : E composta dal portogallo e dalla spagna

Di calcio del portogallo (in portoghese: seleção portuguesa de futebol) è la rappresentativa calcistica del portogallo ed è gestita dalla federação portuguesa...

Turistiche su penisola iberica iberica, penisola, in dizionario di storia, istituto dell'enciclopedia italiana, 2010. (en) penisola iberica, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

