Caratteristica di ciò che non serve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratteristica di ciò che non serve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INUTILITÀ

Significato/Curiosita : Caratteristica di cio che non serve

Le serve (les bonnes) è un atto unico di jean genet scritto nel 1946. è una commedia tragica e violenta liberamente ispirata ad un fatto di cronaca realmente...

Riforma costituzionale renzi-boschi e promuove la nascita dei comitati per l'inutilità del sì. tale atteggiamento non viene condiviso dal presidente del partito... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

