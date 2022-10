Cammina in equilibrio su una corda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cammina in equilibrio su una corda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FUNAMBOLO

Significato/Curiosita : Cammina in equilibrio su una corda

cammina. questa disciplina, che per certi versi assomiglia all'arte del funambolismo, ne differisce in alcuni aspetti fondamentali: si cammina su una...

Altre definizioni con cammina; equilibrio; corda; Sciolta e scoordinata come una cammina ta; Li usano i bimbi che stanno imparando a cammina re; Può venire ai piedi cammina ndo molto; cammina saltando; Se si sposta, varia l equilibrio di un corpo; Se si sposta, varia l equilibrio d un corpo; Circensi che camminano in equilibrio ; L equilibrio che lega le diverse strutture di una comunità; Città che ricorda un noto Catone; Ricorda un castello napoletano; Dall aspetto che ricorda la melanzana; Ricorda i pirati salgariani; Cerca nelle Definizioni