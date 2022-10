In auto è il pedale più a sinistra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In auto è il pedale più a sinistra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FRIZIONE

Significato/Curiosita : In auto e il pedale piu a sinistra

Dal cric). in alternativa l'azionamento può avvenire tramite un pedale, di solito posto alla sinistra e distanziato dagli altri pedali e con lo sgancio...

Sulla frizione, andando ad azionare automaticamente la frizione, in modo da distaccare i dischi frizione e ridurre la trasmissione. il frizioni di due... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

