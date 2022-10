Trasmissione di una malattia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasmissione di una malattia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Trasmissione di una malattia

Passato malattia venerea, nella medicina, indica una malattia infettiva che si trasmette principalmente per contagio diretto in occasione di attività...

Il contagio in medicina è la trasmissione da un individuo ad un altro di malattie. può avvenire in diversi modi a seconda della malattia associata. la...