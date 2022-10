Totale arresto del traffico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Totale arresto del traffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PARALISI

Significato/Curiosita : Totale arresto del traffico

Il traffico di droga è un sistema di compravendita illegale delle sostanze stupefacenti. quest’attività è considerata una delle principali fonti di entrate...

Per paralisi (dal greco paràlysis) si intende la perdita totale o parziale (nel primo caso si parla di paralisi propriamente detta o plegia - sebbene... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con totale; arresto; traffico; La più totale imperturbabilità dell animo; Un uomo spietato e capace di distruggere in maniera totale ; Sottrazione da un totale ; Cifre scalate dal totale ; .Segnale stradale d arresto ; Indagare per l arresto ; arresto del sanguinamento; arresto improvviso; Un... elemento del traffico ; Così è anche detto il traffico di schiavi; Può esserlo il traffico a causa di lavori in corso; Nelle città ci sono quelle a traffico limitato; Cerca nelle Definizioni