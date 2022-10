Tirare giù dal trono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tirare giù dal trono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ROVESCIARE

Irremovibile sulle sue posizioni. hitler capì che mussolini voleva tirare fuori l'italia dal conflitto, ma se avesse acconsentito avrebbe creato un precedente...

Religiosi sciiti con l'intento di usare lo strumento della cultura per rovesciare lo shah. i suoi membri-fondatori erano ali khamenei, morteza motahhari... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

