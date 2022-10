Il tasso che misura lo stato di ebbrezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tasso che misura lo stato di ebbrezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ALCOLEMICO

Significato/Curiosita : Il tasso che misura lo stato di ebbrezza

La guida in stato di ebbrezza è un reato previsto dall'ordinamento giuridico italiano agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di competenza del...

Intorno ad un valore alcolemico > 0,02 % b.a.c. ossia non è possibile rilevare un colore esatto per ogni gradazione alcolemica. inoltre alcuni test a...

Altre definizioni con tasso; misura; stato; ebbrezza; Sigla del tasso ufficiale di riferimento; Ospitarono tasso ; Il... dialetto di tasso ni; Prestiti a tasso variabile; Spartire, misura re; Unità di misura agrarie; Si misura in metri al secondo; Si misura quella dei fiumi; Lo stato brasiliano che ha per capitale Fortaleza; Detestato , disprezzato; Lo stato usa con capitale Boise; stato americano in cui si trova Newark; Un antico rito in cui ci si abbandona all ebbrezza ; L'ebbrezza che fa vedere tutto roseo; Principio di ebbrezza ; Cerca nelle Definizioni