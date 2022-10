Tale da condurre su una falsa pista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tale da condurre su una falsa pista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FUORVIANTE

Significato/Curiosita : Tale da condurre su una falsa pista

Cet, a seguito della collisione tra due aerei passeggeri boeing 747 sulla pista dell'aeroporto di los rodeos dell'isola spagnola di tenerife, nell'arcipelago...

L'ignoratio elenchi (dal latino alla lettera ignoranza della confutazione, ignorare la confutazione), conosciuta anche come conclusione irrilevante o mancare... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con tale; condurre; falsa; pista; Lo Stato usa con capitale Boise; Religioso orientale ; La capitale yemenita; Motivo ornamentale con tralci vegetali; Il condurre per il naso; Ricondurre o riferire; condurre ... in centro; condurre un azienda; È falsa quella dell ipocrita; Promessa falsa che non verrà mantenuta; Come una dichiarazione falsa ; Tutt altro che falsa ; Andrea , ex centro campista della Nazionale; Antonio pista rd lombardo 1932-2000; Copista , amanuense; Un antico popolo... teppista ; Cerca nelle Definizioni