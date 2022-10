Lo sono i provvedimenti per rendere più respirabile l aria delle metropoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i provvedimenti per rendere più respirabile l aria delle metropoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANTISMOG

Significato/Curiosita : Lo sono i provvedimenti per rendere piu respirabile l aria delle metropoli

4: "un eccesso di zelo che danneggia", 21 febbraio 2017. ^ nuove misure antismog a tutela della salute, dal 20/02/2017, su comune.torino.it, comune di torino... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con sono; provvedimenti; rendere; respirabile; aria; delle; metropoli; Quelli navali sono arsenali; Possono esserlo i posti in treno; Tanti sono i giorni dell anno bisestile; sono in fresco; provvedimenti per rendere più respirabile l aria delle metropoli; provvedimenti presi dai sindaci; provvedimenti che combattono l inquinamento; Delibere, scelte, provvedimenti ; rendere più piccolo; rendere più facile qualcosa; rendere proprio qualcosa o qualcuno; Prendere ad esempio; Provvedimenti per rendere più respirabile l aria delle metropoli; Rende irrespirabile l aria; Rende l'aria irrespirabile ; Rende l’aria irrespirabile ; Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva, poi Anita __; Agita l aria ; Lo è la salgaria na Darma; Ricorda i pirati salgaria ni; Primi termini delle sottrazioni; Verifica l attendibilità delle risposte di un teste; Il numero delle Erinni; Cassetta per la distribuzione delle carte al casinò; Una... metropoli vegetale; metropoli africana; Piano Strategico metropoli tano; Precede Angeles nel nome di una metropoli americana; Cerca nelle Definizioni