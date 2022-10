Sono in fresco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono in fresco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ES

Significato/Curiosita : Sono in fresco

fresco lana, fresco di lana o frescolana, è un tessuto di lana di peso medio o leggero, dall'aspetto granulare, ingualcibile, poroso e resistente. la...

es – simbolo chimico dell'einsteinio es – film del 1966 diretto da ulrich schamoni es – film del 1988 diretto da jon red es – codice vettore iata di dhl... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con sono; fresco; sono piazzate; Lo sono certi segni che anticipano gli eventi; Possono essere sciatori o ciclisti; sono esperti in lenti; Quella sull intonaco è l affresco ; In pittura lo sono l affresco , il pastello, l olio; Sono vicini nell affresco della Creazione di Adamo; Un giorno ancora fresco nella memoria; Cerca nelle Definizioni