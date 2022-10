Serie televisiva ironica e leggera ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serie televisiva ironica e leggera ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SITCOM

Significato/Curiosita : Serie televisiva ironica e leggera ing

2013 (quest'ultima soltanto televisiva), dal 19 aprile al 24 giugno 2015 e l'11 aprile 2020 (anche quest'ultima solo televisiva, in occasione del sabato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sitcom (disambigua). la sitcom, contrazione di situation comedy (lett. "commedia di situazione")... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

