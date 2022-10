Scrisse Operazione tuono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse Operazione tuono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Scrisse operazione tuono

Missione goldfinger, milano, garzanti, 1964. 8 thunderball, 1961 -** operazione tuono, milano, garzanti, 1961. 9 the spy who loved me, 1962 -** la spia che...

ian lancaster fleming (londra, 28 maggio 1908 – canterbury, 12 agosto 1964) è stato uno scrittore, giornalista e militare britannico, famoso soprattutto...