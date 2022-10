Sciolta e scoordinata come una camminata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sciolta e scoordinata come una camminata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : DINOCCOLATA

Significato/Curiosita : Sciolta e scoordinata come una camminata

Prototipo del personaggio è egghead (lett. "testa d'uovo"), un ometto calvo, dinoccolato, con bombetta e naso a patata che compare per la prima volta nel cortometraggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con sciolta; scoordinata; come; camminata; Persona disinvolta e sciolta ; sciolta da vincoli sottratta alla schiavitù; Prosciolta dall accusa; Parlare senza filtri: a __ sciolta ; Piante come le azalee; Articolo come uno; Pianta usata come dolcificante ipocalorico; Convocare, come per un assemblea; Muovendosi ad andatura più veloce di una camminata ; camminata ritmica di un plotone; Una gradevole camminata ; Una lunga e faticosa camminata ; Cerca nelle Definizioni