La nota dopo il do - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nota dopo il do. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RE

Significato/Curiosita : La nota dopo il do

in particolare è la sesta nota della scala maggiore di do e anche la prima nota (la tonica) della scala minore omonima, ossia la scala minore "fondamentale"...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi re (disambigua). re (dal latino: rex) è la forma italiana di un titolo diffuso nei paesi di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

