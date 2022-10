Metallo simile al niobio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metallo simile al niobio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Metallo simile al niobio

niobio è un superconduttore di tipo ii, per cui possiede un campo magnetico critico più elevato di altri metalli puri superconduttori. leghe niobio-stagno...

Ebollizione 5 731 k). il tantalio forma ossidi con stato di ossidazione +5 (ta2o5, più stabile) e +4 (tao2). l'uso principale per il tantalio, in forma di polvere...