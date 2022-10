La Mac Laine di Irma la dolce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Mac Laine di Irma la dolce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SHIRLEY

Significato/Curiosita : La mac laine di irma la dolce

irma la dolce (irma la douce) è un film del 1963 diretto da billy wilder, con protagonisti jack lemmon e shirley maclaine. è tratto dal musical omonimo...

Il cocktail originario di waikiki, vedi shirley temple (cocktail). shirley jane temple, o, da sposata, shirley temple black (santa monica, 23 aprile 1928... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

