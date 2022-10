Ideò la scala termometrica centigrada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ideò la scala termometrica centigrada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CELSIUS

Significato/Curiosita : Ideo la scala termometrica centigrada

Disambiguazione – "celsius" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi celsius (disambigua). il grado celsius (in simboli °c; pronuncia italiana:... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

