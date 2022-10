Gratis... per lo scroccone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gratis... per lo scroccone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : A SBAFO

Significato/Curiosita : Gratis... per lo scroccone

Spesso fu usato in senso spregiativo, come "parassita, scroccone" il quale, per mangiare gratis, fa l'adulatore e il buffone. si trova in questa accezione...

Vivere a sbafo è un film italiano di genere commedia diretto nel 1949 da giorgio ferroni. la proprietaria di una trattoria in provincia, eredita da uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

