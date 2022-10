Dispositivo che sovralimenta un motore turbo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivo che sovralimenta un motore turbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OVERBOOST

Significato/Curiosita : Dispositivo che sovralimenta un motore turbo

Si mette il turbo compressore che sfruttando l'alta pressione dei gas di scarico che fanno girare la sua turbina sovralimenta il motore anche agli alti...

L'overboost o sovraspinta è un sistema che fornisce ulteriore potenza in caso di necessità nei motori sovralimentati con turbocompressore. l'overboost consente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

