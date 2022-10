Dare colpi con la spada... non di taglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dare colpi con la spada... non di taglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PIATTONARE

Significato/Curiosita : Dare colpi con la spada... non di taglio

la spada laser (lightsaber, letteralmente "sciabola di luce") è l'arma caratteristica dei jedi nell'universo fantascientifico di guerre stellari. adottata...

