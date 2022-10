Atto di fede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atto di fede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CREDO

Significato/Curiosita : Atto di fede

L'atto di fede (in latino, actus fidei) è una preghiera cristiana di tradizione cattolica. il testo seguente ebbe l'imprimatur di monsignor ferdinando...

Appunto "credo". il credo della liturgia cattolica è espresso nel simbolo niceno-costantinopolitano o nel simbolo degli apostoli (testo del credo). credo – album... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

