Si usa per preparare un aranciata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per preparare un aranciata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SPREMIAGRUMI

Significato/Curiosita : Si usa per preparare un aranciata

spremiagrumi è uno strumento utilizzato in cucina per spremere i frutti degli agrumi al fine di ricavarne il succo. esistono due tipi di spremiagrumi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con preparare; aranciata; Arnese per preparare aranciate e limonate; preparare , allestire; Succo per preparare bibite; Una bevanda calda da preparare in casa; aranciata fatta al momento;