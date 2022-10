Una volta viaggiava sui mezzi pubblici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una volta viaggiava sui mezzi pubblici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : BIGLIETTAIO

Significato/Curiosita : Una volta viaggiava sui mezzi pubblici

Novembre 1963 a dallas, texas, alle 12:30 ora locale (18:30 utc). mentre viaggiava con la moglie jacqueline, con il governatore john connally (ferito gravemente)...

A diversi varietà televisivi; in particolare, ha avuto il ruolo di "bigliettaia" nel programma drive in negli anni ottanta. negli anni successivi è stata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con volta; viaggiava; mezzi; pubblici; Sono formati da lana svolta dalla matassa; Numerosi arresti in una volta sola; Una carrozza d una volta ; Si volta con un dito; viaggiava su un tappeto volante; viaggiava su rotaie; La miseria di chi non ha mezzi ; Coadiuva l arbitro con mezzi elettronici; Coadiuva l arbitro con mezzi elettronici; Partenza e termine dei mezzi pubblici; Una pubblici tà in Tv; Si susseguono durante le pause pubblici tarie; Finanzia la manifestazione in cambio di pubblici tà; Con questa epressione lancia la pubblici tà Maurizio Costanzo; Cerca nelle Definizioni