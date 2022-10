Una lunga composizione musicale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lunga composizione musicale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SINFONIA

Significato/Curiosita : Una lunga composizione musicale

Nella notazione musicale, il valore musicale di una nota, detto anche semplicemente valore o durata, è un suo parametro grafico che indica quanto deve...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sinfonia (disambigua). il termine sinfonia (dal greco sµfa, «suono») ha avuto, nella storia della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

