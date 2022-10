Una delle più esterne fasce dell atmosfera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una delle più esterne fasce dell atmosfera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IONOSFERA

Significato/Curiosita : Una delle piu esterne fasce dell atmosfera

Caratterizzate dall'afa, generata dall'alta umidità relativa nella parte di atmosfera più vicina al terreno. sino alla fine degli anni ottanta sono state registrate...

Misurano l'altezza degli strati della ionosfera utilizzando un trasmettitore di impulsi radio. 1929 : la parola ionosfera , proposta da robert watson-watt... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

