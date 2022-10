Tocca Pisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tocca Pisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARNO

Significato/Curiosita : Tocca pisa

Il pulpito del battistero di pisa è un capolavoro dell'età gotica-pisana di nicola pisano, firmato e datato 1260, tra i capisaldi della scultura italiana...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arno (disambigua). l'arno è il secondo maggior fiume dell'italia peninsulare dopo il tevere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con tocca; pisa; tocca l ipotenusa; Lo tocca l ipotenusa; Erba da non tocca re; Chi lo tocca ... vorrebbe risalire presto; L edificio in cui furono tenuti prigionieri il conte Ugolino e i suoi figli, a pisa ; Località termale in provincia di pisa ; Alpi di cui il Monte pisa nino è la maggiore vetta; Località che ci ricorda pisa cane e una spigolatrice; Cerca nelle Definizioni