Titolo che spettava ai sovrani indiani - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : MAHARAJA

Significato/Curiosita : Titolo che spettava ai sovrani indiani

Decaddero. giorgio vi ottenne però il titolo di capo del commonwealth, titolo che ancora oggi spetta ai sovrani britannici. la salute già cagionevole...

Sia alla moglie di un maharaja sia ad una donna al vertice dello stato, laddove vi era questa possibilità. la vedova di un maharaja è conosciuta come rajamata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

