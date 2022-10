Tirare una barca in secca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tirare una barca in secca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALARE

Significato/Curiosita : Tirare una barca in secca

Lo squero è un'infrastruttura nautica che permette di tirare in secca le piccole imbarcazioni per svolgere lavori di manutenzione, quali ad esempio la...

Se stai cercando la famiglia nobile milanese, vedi alari (famiglia). l'alare è uno strumento di ferro o altro materiale metallico usato nei caminetti...

Altre definizioni con tirare; barca; secca; tirare a sinistra; tirare fuori dal freezer; Si può attirare con uno specchietto; tirare su a braccia; Cambiare direzione su una nave o un imbarca zione; Fa imbarca re acqua; Imbarca zione sportiva a vela simile al cutter; Il corpo di un imbarca zione; L uva fatta secca re; Merluzzo dissecca to all aria; secca ture, noie; È composto da zucchero caramellato e frutta secca ; Cerca nelle Definizioni