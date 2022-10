Lo stato di chi non ha un impiego fisso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stato di chi non ha un impiego fisso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PRECARIATO

Stai cercando lo stato patrimoniale inteso come forma di stato, vedi stato patrimoniale (forma di stato). in economia aziendale lo stato patrimoniale è...

Con il termine precariato si intende l'insieme dei soggetti lavoratori che vivono una generale condizione lavorativa di incertezza che si protrae, involontariamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

