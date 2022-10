Son ghiotti di lumache - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Son ghiotti di lumache. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROSPI

Significato/Curiosita : Son ghiotti di lumache

Altre definizioni con ghiotti; lumache; Profeta inghiotti to da un grande pesce; Son ghiotti di formaggio; Da quelle mobili si finisce inghiotti ti; Inghiotti re, trangugiare; lumache francesi da gustare; Le lumache che hanno la conchiglia; Quello di lumache è un alimento simile alle perle; Rivaleggia con le lumache ; Cerca nelle Definizioni