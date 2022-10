Sinistri in automobile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sinistri in automobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : INCIDENTI STRADALI

Significato/Curiosita : Sinistri in automobile

Vide la luce proprio quello stesso anno: la miura. questa esuberante automobile a motore posteriore (fra le prime al mondo) era paradossalmente l'esatto...

gli incidenti stradali si classificano in: mortali; con feriti; con danni al patrimonio. con riferimento alla dinamica, gli incidenti stradali si dividono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

