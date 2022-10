Siede nel CdA di una SpA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Siede nel CdA di una SpA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CONSIGLIERE

Significato/Curiosita : Siede nel cda di una spa

Tutti gli eventi, su newsrimini.it, 28 ottobre 2016. ^ un nome prestigioso nel cda del festival dei due mondi: matteo marzotto., su corrieredelleconomia.it...

Amministrativo finlandese consigliere provinciale – nell'amministrazione italiana, membro di un consiglio provinciale consigliere regionale – nelle amministrazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con siede; Chi possiede l attestato di fine degli studi; Ursula: presiede la Commissione Europea; Ci si siede ... per discutere; siede in testa all elefante; Cerca nelle Definizioni