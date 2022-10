Segnata da righe regolari e non - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segnata da righe regolari e non. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STRIATA

Significato/Curiosita : Segnata da righe regolari e non

Nelle righe che seguono vi è un elenco dei contratti pubblicitari stilati dall'ex capitano della nazionale inglese: adidas: £ 3 milioni annuali, è uno dei...

Lo striato o corpo striato (in latino corpus striatum), detto anche nucleo della base e nucleo caudale, è una componente sottocorticale del telencefalo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con segnata; righe; regolari; La carta dei tarocchi segnata con l 1; Rete segnata nella propria porta; Contrassegnata ; Una preghiera insegnata da Gesù; Percorsi da righe ; Attaccabrighe , litigioso; Tessuto con righe verticali; Distanza fra due righe scritte o stampate; Un apparecchio che compie voli regolari ; Che non si ripete a intervalli regolari ; Propri dell evoluzione per successive e regolari variazioni; Esce in edicola a intervalli regolari ; Cerca nelle Definizioni