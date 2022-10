Scorre in una sola direzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scorre in una sola direzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TEMPO

Significato/Curiosita : Scorre in una sola direzione

Generatori (dinamo) in relazione al rapporto esistente tra direzione di rotazione, direzione del campo magnetico induttore e direzione del campo magnetico...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tempo (disambigua). il tempo è la percezione e rappresentazione della modalità di successione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con scorre; sola; direzione; Nasce in Colombia e scorre in Sudamerica per circa 2000 km; scorre in Albania; scorre in Francia, Belgio e Paesi Bassi; scorre in Egitto; Un isola delle Lipari; Un isola dell Oceano Indiano appartenente allo Yemen; L isola unita a Tobago; Pezzo della bussola ; Cambiare direzione su una nave o un imbarcazione; Piegare in una direzione ; Girare, muovere in direzione circolare; Un cambio di direzione ; Cerca nelle Definizioni