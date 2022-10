La sardina d acqua dolce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sardina d acqua dolce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALOSA

Il nome volgare gambero d'acqua dolce, o gambero di fiume, identifica varie specie di crostacei di acqua dolce, appartenenti alle superfamiglie astacoidea...

1786) alosa alabamae jordan e evermann, 1896 alosa algeriensis regan, 1916 alosa alosa (linnaeus, 1758) alosa braschnikowi (borodin, 1904) alosa caspia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

La sardina d acqua dolce; Pesce simile alla sardina; Una nota acqua minerale; Può esserlo l acqua; Una boccata d acqua; Si getta in acqua per ormeggiarsi; Di dolce zza affettata e non sincera; Pesci di acqua dolce; Sostanza dolce prodotta dalle api; Contenitori di dolce zze;