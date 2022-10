A Roma c è la Pignattara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Roma c è la Pignattara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TOR

Significato/Curiosita : A roma c e la pignattara

Altri significati, vedi roma (disambigua). roma (afi: /'roma/, pronuncia[·info]) è la capitale della repubblica italiana. è altresì capoluogo dell'omonima...

tor – codice aeroportuale iata dell'aeroporto municipal di torrington (wyoming) (stati uniti) tor – sistema di comunicazione anonima su internet tor –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con roma; pignattara; Mr : Londra =_ : roma ; Greene: scrisse il roma nzo In viaggio con la zia; L eroina de L Atlantide, roma nzo di Pierre Benoit; La chiesa barocca roma na considerata il capolavoro di Borromini; La pignattara fa parte di Roma; La pignattara è a Roma; _ pignattara : è parte di Roma; A Roma c'è la pignattara ; Cerca nelle Definizioni