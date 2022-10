Retorica usata da Socrate nei dialoghi platonici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Retorica usata da Socrate nei dialoghi platonici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MAIEUTICA

Carlo rivolta ha portato in scena dal 1985 ad oggi alcuni dialoghi platonici: apologia di socrate, critone, fedone, simposio e fedro la compagnia del sole...

Levatrice») nel senso che fa "nascere" la verità dall'interlocutore. il termine maieutica designa il metodo socratico così come è esposto da platone nel teeteto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

