Regolate per funzionare a dovere - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CALIBRATE

Significato/Curiosita : Regolate per funzionare a dovere

Risorse umane, per conseguire degli obiettivi. in realtà i funzionari burocratici sono tradizionalmente piuttosto restii, almeno in certi paesi, a vedersi nelle...

La velocità calibrata (calibrated airspeed o cas) è una misura che esprime la velocità di un aeroplano in volo, corrisponde alla velocità indicata dall'anemometro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con regolate; funzionare; dovere; Alimentazioni regolate ; Evoca la sregolate zza; Esplosioni emotive sregolate , sia di gioia che ira; Può funzionare con il laser o a getto d inchiostro; Faceva funzionare i treni a vapore; Quelli d uso servono per far funzionare gli apparecchi; Per funzionare , le coppie devono trovare i loro; Rispettose del dovere ; Così lo strumento musicale che suona a dovere ; Fedele al dovere ; Conciare... a dovere ; Cerca nelle Definizioni