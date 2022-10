Pseudonimo del rapper romano Tommaso Zanello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pseudonimo del rapper romano Tommaso Zanello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIOTTA

Significato/Curiosita : Pseudonimo del rapper romano tommaso zanello

Piotta, pseudonimo di tommaso zanello (roma, 26 aprile 1973), è un rapper e produttore discografico italiano. nato a roma da padre friulano (per la precisione...

Affibbiato il soprannome di "piotta" per i suoi occhiali da vista tondi come le allora monete da cento lire, dette per l'appunto piotte in dialetto romanesco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con pseudonimo; rapper; romano; tommaso; zanello; pseudonimo del fumettista Jean Giraud; Lo pseudonimo di James Ford nella serie Lost; Lo pseudonimo dei pittori fiorentini Antonio e Piero Benci; Rocco __, pseudonimo del musicista Sergio Conforti; Il rapper Marco Fiorito autore di Cose preziose; La rapper mascherata di Pazzeska e Xananas; Il rapper di My Name Is; Il rapper di Lollipop e Sucker for pain; Cristiana di rito romano ; Monumento romano dedicato all assenza di conflitti; Il Barbarossa imperatore del Sacro romano Impero; Il diritto romano ; Il tommaso santo e filosofo: d __; La Somma firmata da tommaso d Aquino; Località romagnola... cara a tommaso Paradiso; Il tommaso autore de il Mar delle blatte; Cerca nelle Definizioni