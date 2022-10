Premio parodia dell analogo illustre svedese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Premio parodia dell analogo illustre svedese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : IGNOBEL

Significato/Curiosita : Premio parodia dell analogo illustre svedese

Annunciati quali vincitori alla pari del premio nobel per la fisica 1915, ma in realtà non s'aggiudicarono mai il premio. depositò nell'arco della sua carriera...

(pronuncia inglese /'g n'bl/), conosciuto in italia anche come premio ignobel, è un riconoscimento satirico che viene assegnato annualmente a dieci ricercatori... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

