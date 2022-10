Precede stop... nelle gare automobilistiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precede stop... nelle gare automobilistiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PIT

Significato/Curiosita : Precede stop... nelle gare automobilistiche

Che effettua il pit stop durante il periodo di neutralizzazione. quando la gara riprende nella sua valenza agonistica pérez precede leclerc, sainz jr....

Rapper statunitense, vedi pitbull (rapper). l'american pit bull terrier, più comunemente pit bull o semplicemente pitbull, è una razza canina generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con precede; stop; nelle; gare; automobilistiche; precede l obiezione; precede iota; precede mer sul datario; precede la cinquina nella tombola; Un improvviso stop ; Impedimento, stop ; Resta nelle stop pie; Thriller di Christop her Nolan sui ricordi; Una voce nelle spese condominiali; Rivestito con mattonelle ; Mormorano nelle pubbliche piazze; S alza nelle discussioni animate; Cognome del Jim regista di Coffee and cigare ttes; Persona volgare e spregevole; La lirica volgare che fiorì nelle regge feudali del XII e XIII secolo; Margare t che scrisse Via col vento; La safety sulle piste automobilistiche ; La Martin tra le case automobilistiche ; Le case automobilistiche nello sport; Nelle gare automobilistiche c'è quella di partenza; Cerca nelle Definizioni