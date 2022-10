Lo percepiscono gli operai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo percepiscono gli operai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SALARIO

Significato/Curiosita : Lo percepiscono gli operai

L’uguaglianza sociale e l'egualitarismo. i suoi aderenti, in genere, percepiscono alcuni membri della società come svantaggiati rispetto ad altri, e ritengono...

Lavoratori o disoccupati, vedi reddito minimo garantito. voce principale: salario. il salario minimo, nel diritto del lavoro, è la più bassa remunerazione o paga... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

