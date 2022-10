Parte tagliente di un arma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte tagliente di un arma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LAMA

Significato/Curiosita : Parte tagliente di un arma

Monofilare, con tagliente sul lato convesso, solitamente con contro-taglio accentuato, ed impugnatura ad una mano, anche se esistono tipi di dao a due mani...

Dalai lama, vedi tenzin gyatso. l'espressione dalai lama (grafia tibetana: , traslitterazione wylie: tala'i bla-ma; ipa: [tál láma]; trascrizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

