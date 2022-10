Parte per il continente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte per il continente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ISOLANO

Significato/Curiosita : Parte per il continente

Della crosta terrestre. il concetto di continente si contrappone quindi a quello di oceano. una seconda accezione di "continente" si usa quando si contrappone...

Sismica zona 1 (sismicità alta) cl. climatica zona d, 1 916 gg nome abitanti isolani patrono madonna di loreto giorno festivo 10 dicembre cartografia isola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con parte; continente; Un isola dell Oceano Indiano apparte nente allo Yemen; Napoleone Bonaparte lo subì a Sant Elena; parte se c è pericolo; La parte dell occhio sensibile alla luce; Il continente scoperto più di recente; Del continente a sud dello stretto di Gibilterra; Il continente di cui molti soffrono il male; Il supercontinente che comprende Roma e Tokyo; Cerca nelle Definizioni