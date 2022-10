Non si può cavarne sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non si può cavarne sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAPA

Significato/Curiosita : Non si puo cavarne sangue

cavarne chi vuole uscire, ma premiare chi non ne volesse uscire, perché se ne esca. dipoi, passato detto tempo, fare in un subito quanti fanti si può;...

La cima di rapa è un ortaggio tipico dell'agricoltura italiana, coltivato soprattutto in lazio, puglia, basilicata, calabria, molise e campania, nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con cavarne; sangue; Si interpretano per ricavarne i numeri; Ci si rompono le olive per ricavarne l'olio; Liquido del sangue ; Convoglia al fegato il sangue proveniente dell intestino; Affetto da un eccessiva bilirubina nel sangue ; Il sangue che ritorna al cuore; Cerca nelle Definizioni