Materiale edilizio vietato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale edilizio vietato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ETERNIT

Significato/Curiosita : Materiale edilizio vietato

Il fibrocemento è un materiale costituito da una mistura di cemento e fibre di altro materiale con un'elevata resistenza alla trazione, utilizzato in...

eternit è un marchio registrato di fibrocemento e il nome dell'azienda che lavora prodotti contenenti amianto, appartenente all'azienda belga etex. i... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con materiale; edilizio; vietato; Il materiale dei carri allegorici; Recare danno materiale ; Frammento piatto di materiale rigido; Un materiale isolante; Vincola lo sviluppo edilizio ; Un indulto fiscale o edilizio ; Un impasto edilizio ; Il materiale edilizio che si deve smaltire in apposite discariche; È vietato agli esami; È vietato dai 2000 € in su; vietato entrare: divieto di __; In alcuni luoghi è vietato ; Cerca nelle Definizioni